Coronavirus, altri due casi riscontrati a Mazara

Altri due casi di coronavirus sono stati riscontrati a Mazara del Vallo. La comunicazione non è ufficiale, ma la notizia già è stata data a diversi consiglieri comunali, preoccupati anche dal fatto che diversi altri tamponi sono in corso.

Se i due casi di Mazara del Vallo saranno confermati, il bilancio in provincia di Trapani salirà a 45, rispetto ai 43 di oggi. Va detto, comunque, che bisogna aspettarsi un rialzo dei contagi, sia perchè ormai l’epidemia è diffusa anche da noi, con città come Salemi che addirittura sono “zone rosse”, sia perchè adesso anche l’ospedale di Marsala fa i tamponi, e ciò farà ancora di più aumentare i casi positivi riscontrati.









