Coronavirus, aggiornamento provinciale: numeri stazionari nel trapanese

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 12 di oggi (martedì 24 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 846 i casi positivi registrati dall’inizio, ma attualmente ne risultano 799 perché 27 sono già guariti e 20 deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 43; Caltanissetta, 39; Catania, 272; Enna, 55; Messina, 133; Palermo, 158; Ragusa, 8; Siracusa, 48; Trapani, 43.

Nel dettaglio, sono così suddivisi nei singoli comuni della nostra provincia: Castelvetrano 2; Marsala 6; Mazara 2; Paceco 2; Trapani 6; Salemi 15; Alcamo 7; Valderice 1; Erice 1.

Ricoverati 16 di cui 5 a Trapani 5 in Terapia Intensiva e 5 reparto Covid. 6 a Marsala di cui 1 in Terapia Intensiva e 5 al Reparto Covid.

Tamponi effettuati: 587









