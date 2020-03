Coronavirus, a Calatafimi un’azienda dona dieci spese alla settimana ai più bisognosi

La quarantena, l’isolamento, il lavoro che inevitabilmente viene meno. Accade in tutte le nostre città al tempo del Coronavirus, e a Calatafimi il signor Franceco Coraci, titolare dell’Azienda Agricola “La Buona Carne”, si è accorto che c’è gente che sta vivendo con più difficoltà rispetto ad altri il momento, non riuscendo nemmeno a fare la spesa.

Per questo ha deciso di fare qualcosa per coloro che soffrono maggiormente e tramite il suo negozio di macelleria, metterà a disposizione 10 spese alla settimana da devolvere a chi ha realmente bisogno.

Coraci si augura che anche altre aziende o privati possano associarsi all'iniziativa e dare una mano. "L'emergenza Coronavirus al momento non sembra finire e valutato il danno economico che sta causando a tante famiglie del nostro Paese – afferma Coraci – ho pensato che sia arrivato il momento di fare qualcosa e darsi da fare ad aiutare …









