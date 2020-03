Coronavirus 19 – Vivere Campobello: “La solidarietà diventa realtà”

“La solidarietà diventa realtà quando si uniscono le forze e i fatti prendono il posto delle belle parole” ad affermarlo la Presidente dell’associazione “Vivere Campobello” Doriana Licata che continua, “Sono state gratuitamente DONATE ad oggi circa 2.400 mascherine in TNT, frutto del mirabile gesto solidale delle ditte “Truglio Arredamenti”, “Beverage Store” della famiglia Giacalone e delle Donne dell’associazione, che con la loro dedizione hanno realizzato le mascherine e che continuano a lavorare senza sosta perché ce ne sono altre 2.600 in produzione. Non finiremo mai di ringraziare tutti coloro che si sono prodigati nell’esclusivo interesse della collettività, in un momento di grande difficoltà per la nostra città”. Le mascherine, oltre che ai singoli cittadini che ne hanno fatto richiesta, sono state donate alla Caritas, alla Casa di Riposo Rina …









