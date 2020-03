In particolare, nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri di Pantelleria hanno denunciato D.M.G. e G.T., rispettivamente di 26 e 51 anni, in quanto sorpresi a consumare bevande alcoliche in pieno centro cittadino. Sono scattate altre due denunce.

Controlli anti coronavirus, escono da casa senza un valido motivo, 4 denunciati a Pantelleria









