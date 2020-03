Conte: “Non è vero che le misure restrittive vengono prorogate fino al 31 luglio”

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è intervenuto nuovamente in conferenza stampa, annunciando quelle che sono le ultime decisioni prese dal Consiglio dei Ministri. Il premier ha comunicato che ogni 15 giorni si recherà in Parlamento per riferire dello stato del coronavirus in Italia. Ha specificato che i presidenti delle regioni potranno adottare misure più severe rispetto a quelle previste dal Governo, pur dovendosi mantenere l’omogeneità generale con quelle nazionali. Inoltre, è stata prevista una sanzione da 400 a 3000 euro per tutti coloro che dovessero continuare a violare le prescrizioni previste relativamente all’obbligo di rimanere a casa. Per chi dovesse essere sorpreso alla guida di un veicolo, sanzione incrementata di un terzo. Non è previsto il fermo del mezzo. Infine, il presidente ha precisato che non corrisponde a realtà l’indiscrezione secondo la quale l’emergenza sanitaria, con tutte le …









Leggi la notizia completa