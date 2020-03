++ ASP Trapani: 42 casi positivi al 24 marzo – MAPPA

L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a martedì marzo 2020.

I positivi in provincia sono 42, così distribuiti: Castelvetrano: 2; Marsala: 6; Mazara: 2; Paceco: 2; Trapani: 6; Salemi: 15; Alcamo: 7; Valderice 1; Erice: 1. Sono 16 i pazienti ricoverati, di cui 5 a Trapani in Terapia intensiva, 5 in Covid a Marsala e 1 in Terapia intensiva, sempre a Marsala. I tamponi effettuati ammontano a 587.

Nel bollettino dell’Asp Trapani di ieri (martedì 23 marzo) a Castelvetrano sono stati indicati 3 casi, oggi, invece, 2 (il medico in organico presso l’ospedale e un paziente). L’errore è avvenuto nella mappatura da parte dell’azienda sanitaria, che oggi ha fornito, invece, il dato esatto. Dell’errore CastelvetranoSelinunte.it non è responsabile. Il nostro giornale sino a oggi si è affidato alle fonti ufficiali e continuerà a farlo nell’interesse e …









