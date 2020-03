Il dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana ha diramato l’allerta meteo arancione per la Sicilia occidentale per rischio meteo-idrogeologico. In provincia di Trapani sono previste piogge diffuse con quantitativi elevati e nevicate al di sopra degli 800-1000 metri sui monti. Venti intensi di burrasca o burrasca forte dai settori nord orientali. Mari da molto mossi ad agitati.









