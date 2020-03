Allerta meteo arancione in Sicilia e in provincia di Trapani

Condizioni meteo avverse per tutta la giornata di domani, mercoledì 25 marzo 2020, con l’allerta arancione in alcune aree della Sicilia tra le quali rientra la provincia di Trapani, come indicato dalla protezione civile regionale.



Dalle prime ore di mercoledì 25 marzo 2020, e per le successive 24-36 ore sono previsti temporali e in base al bollettino della Protezione civile, oltre a rovesci di forte intensità si prevedono locali grandinate e raffiche di venti di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.



Il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicola Rizzo, ricordando di rimanere a casa per l’emergenza coronavirus invita alla prudenza in caso di spostamenti necessari, informando la cittadinanza che «il dipartimento regionale della Protezione Civile ha segnalato, con codice arancione, cioè di preallarme, condizioni meteo avverse per l’intera giornata di mercoledì 25 marzo e per le successive 24-36 ore& …









Leggi la notizia completa