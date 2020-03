Alcamo, affidati i lavori per la frana della strada per Camporeale

L’ufficio del Commissario di Governo delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Sicilia ha completato le procedure della gara per l’affidamento dell’intervento POA_TPF18_ALCAMO (TP) – “Lavori di consolidamento del tratto in frana della strada per Camporeale ricadente nel Comune di Alcamo”. Importo globale € 900.000,00. PIANO STRALCIO 2019.

Si è aggiudicata la gara Il Consorzio Stabile Vitruvio che vanta qualità e innovazione nel settore degli appalti pubblici e privati.

Si rammenta che la strada per Camporeale, importante arteria di collegamento, è chiusa al transito dal mese di gennaio 2019 a causa di un evento franoso che ha interessato un tratto di strada, creando notevoli disagi sia per il traffico veicolare che per i residenti.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Ferro “Siamo molto contenti che, nonostante le difficoltà attuali, non …









