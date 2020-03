A Campobello, sostegno psicologico per emergenza Covid 19

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione grazie alle psicologhe Brenda Cervellione e Paola Di Natale, che presteranno gratuitamente il servizio per via telefonica

Grazie alla disponibilità di due giovani psicologhe campobellesi, che hanno manifestato la volontà di collaborare con il Comune in questo momento di grave emergenza sanitaria che comporta indubbie conseguenze anche sul piano psicologico, a causa della sempre più diffusa paura del contagio ma anche per via dello stress da isolamento, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione promuoverà un servizio gratuito di Sostegno psicologico telefonico.

Il servizio, che si svolgerà mediante colloquio di ascolto a distanza, sarà gratuitamente fornito dalla dott.ssa Brenda Cervellione, psicologa esperta in Psicologia dell’emergenza e Psico-traumatologia, e dalla dott.ssa Paola Di Natale, anch’essa esperta in Psicologia dell’emergenza.

In particolare, il …









Leggi la notizia completa