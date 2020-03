800 mascherine saranno donate al comune di Campobello da azienda privata

Una fornitura di circa 800 mascherine sarà donata al Comune di Campobello da alcuni imprenditori locali che hanno voluto collaborare con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione in questo momento di grande emergenza sanitaria e sociale.

La prima fornitura di 400 mascherine è stata già donata dalla ditta “Tecnosab” di Vincenzo Bianco e figli. Una parte di questi dispositivi di protezione sarà fornita al personale della Polizia municipale e a quello della Protezione civile comunale, che rappresentano la prima linea per fronteggiare l’emergenza nel territorio, mentre la restante parte sarà messa a disposizione prioritariamente di quei cittadini che, per esigenze lavorative, sono quotidianamente esposti al contatto con un vasto pubblico.

Nei prossimi giorni anche l’azienda castelvetranese Fashion House consegnerà gratuitamente al Comune di Campobello altre 200 mascherine realizzate artigianalmente e altrettante ne saranno donate dall’impresa “Rizzuto Imbottiture& …









