Trapani. Perseguitava l’ex moglie: arrestato trapanese 55enne

In data 20 marzo 2020, i Carabinieri della Stazione di Paceco hanno tratto in arresto un trapanese cl. 65 il quale, negli ultimi mesi, aveva messo in atto una serie di atti persecutori nei confronti della moglie dalla quale si era separato.

Nel corso dell’ultimo episodio verificatosi, l’uomo aveva raggiunto nottetempo l’abitazione dell’ex coniuge e al rifiuto della stessa di farlo entrare in casa, aveva iniziato ad inveire furiosamente contro di lei minacciandola di morte e danneggiando la porta di ingresso.

La paura per la propria incolumità ingenerata dai ripetuti appostamenti sotto casa e da altri episodi di molestie e minacce intrapresi dall’uomo, hanno portato la vittima a denunciare tutto ai Carabinieri.

A seguito delle risultanze investigative raccolte dai militari della Stazione e, data la gravità dei fatti e il pericoloso ripetersi nel tempo dei maltrattamenti, concluse …









