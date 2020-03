Terapia dell’ osteoporosi, ascoltiamo il Dott. Rosario Cangelosi

Per i soggetti osteoporotici esistono delle terapie per migliorare la qualità e la quantità dell’osso ed evitare quindi le possibili fratture. Ce ne parla il Dott. Rosario Cangelosi geriatra presso il Poliambulatorio Morana Salus. Un primo esempio di terapia può essere quella estrogenica per un soggetto di sesso femminile post menopausa con aspetto densometrico negativo e quindi osteoporotico. Altro esempio di terapia è l’utilizzo di farmaci, quali bifosfonati ,utilizzati in soggetti in età avanzata per frenare la fase osteoclastica. Ancora ci sono altri farmaci , detti lateriparatide che agiscono nella fase osteoblastica, cioè nella fase di formazione dell’osso in presenza di fatture. Tuttavia a qualsiasi farmaco và sempre affiancata una buona dieta o terapia a base di calcio e di vitamina D.

Ecco il servizio.

Per maggiori informazioni: Poliambulatorio Morana Salus, c.da Conca, 348 – Marsala (TP) – tel. 0923 1966144/ 0923 1966134 – www.moranasalus.it









