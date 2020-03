Sindaco di Messina: “Stasera blocchero la nave. Arrestatemi, non mi interessa”

Dopo i gravi fatti di stanotte, il sindaco di Messina Cateno De Luca annuncia forti proteste e si prepara allo scontro. Ecco la sua dichiarazione: “Sono incazzato quanto voi. Ho seguito il flusso di macchine che c’è stato stanotte dalla Calabria alla Sicilia. Qualcuno gioca con la nostra pelle e pazienza ma la mia pazienza è finita. Ieri, i ministri Speranza e Lamorgese hanno fatto un provvedimento molto semolice, di facile interpretazione: “Dove siamo, rimaniamo”. Bene, sto preparando una nota di forte protesta per capire cosa è successo stanotte. Sappiate che io stasera andrò li ed invito Musumeci a venire, bloccherò la nave, mi faccio arrestare e non me ne frega niente. Basta con i provvedimenti che non vengono rispettati. Questa è un’umiliazione, cari Ministri, dovete smetterla di prenderci in giro. Siamo stanchi“.









