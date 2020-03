Sicilia: torna dal nord e va a trovare il nonno. Contagiati 16 anziani in un ospizio

Torna dal nord, dato che è tutto fermo per il coronavirus, e va a trovare il nonno, in ospizio. Risultato: 16 anziani contagiati. Accade in Sicilia, a Villafrati, in provincia di Palermo.

L’intera struttura è in isolamento con dentro oltre cento persone fra dipendenti e ospiti di cui si attende l’esito del tampone.

Undici anziani, quelli che presentavano sintomi più gravi nella notte sono stati trasportati all’ospedale di Partinico, appena allestito per ricevere i contagiati da Covid-19 che già ospitava quattro pazienti arrivati da Palermo.

“Stiamo facendo il massimo per contenere il contagio – ha commentato il sindaco di Villafrati Francesco Agnello – Nella struttura lavorano molti nostri concittadini, ma anche persone dei comuni vicini. Ho fornito agli altri sindaci l’elenco delle persone che hanno lavorato nella struttura dal momento del probabile primo contagio. In modo che possano avviare …









