Sicilia, record di positivi. “Contagi dal nord, il picco è vicino”

In Sicilia è record di contagiati. In un giorno si sono registrati 140 positivi in più. Nel frattempo il picco deve ancora arrivare, ci sono dei focolai che destano preoccupazione, e i contagi sono per la maggior parte causati da soggetti tornati dal Nord Italia.

La Sicilia comincia un’altra settimana all’insegna della lotta al Coronavirus con gli ultimi dati che segnano il maggior aumento di contagiati dall’inizio dell’emergenza.

I DATIDall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 5.580. Di questi sono risultati positivi 630 (140 + di ieri), mentre, attualmente, lo sono 596 persone (+138 rispetto a ieri).

Risultano ricoverati 275 pazienti (37 a Palermo, 106 a Catania, 57 a Messina, 1 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 21 a Siracusa e 13 a Trapani) di cui 55 in terapia intensiva, mentre 321 sono in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 …









