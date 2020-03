Si pagano le pensioni alla posta. L’appello: “Evitate la calca, c’è un ordine alfabetico”

Per evitare la calca di persone agli sportelli delle Poste che si verifica nei primi giorni di ogni mese, le Poste – vista l’emergenza Coronavirus – hanno deciso di scaglionare e anticipare i pagamenti. Si inizierà già giovedì 26 marzo con gli utenti aventi diritto i cui cognomi iniziano con le lettere A e B. Malgrado questo importante accorgimento, si prevede un afflusso di persone agli sportelli delle diverse sedi di Poste Italiane molto consistente.

Ad essere preoccupato, e a ragion veduta, è soprattutto il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo che monitora costantemente quanto avviene in Città, e che, in vista di questo adempimento delle Poste, lancia ai cittadini un accorato appello:

“Stiamo facendo tanto per limitare il diffondersi del Covid-19 in Città – precisa il primo cittadino lilibetano. Non compromettiamo quanto fatto con comportamenti errati. Motivo per cui invito i …









Leggi la notizia completa