Salemi ed Agira diventano zona rossa. Da domani e fino al 15 aprile divieto di accesso alle due città

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza che trasforma due Comuni siciliani, Agira, nell’Ennese, e Salemi, in provincia di Trapani, in “zona rossa”. Come era accaduto in Lombardia per i comuni di Lodi e Codogno che vennero isolati dal resto della Regione, lo stesso provvedimento è stato adottato dal presidente Musumeci, sentiti i rispettivi sindaci.

Fino al 15 aprile, nei due centri ci sarà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Potranno entrare e uscire dal paese solo gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché gli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di …









