Salemi. Covid-19: tamponi negativi, riapre la farmacia

Salemi. Sono giunti nella mattina di oggi i risultati sui tamponi svolti al personale della farmacia che lo scorso 19 marzo, in seguito ad un’ordinanza del sindaco, era stata momentaneamente chiusa. I tamponi infatti sono risultati negativi.

Dopo la notizia che il primo paziente risultato positivo a Salemi era entrato in contatto con alcuni dipendenti della suddetta farmacia, l’amministrazione in accordo con l’Asp, ha ritenuto opportuno chiudere in via precauzionale l’attività in attesa dell’esito del tampone.

La direzione della farmacia, uscita dall’anonimato, una volta avuto il risultato degli esami sul Covid-19, ha subito predisposto la riapertura del servizio dichiarando: «La farmacia Spina comunica che da oggi riprende la sua naturale attività, che era stata fermata il 19/3/2020 da una ordinanza sindacale esclusivamente per motivi precauzionali. Gli accertamenti delle autorità sanitarie competenti hanno constatato in merito l& …









