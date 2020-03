Paceco, Roberta Parrinello la prima laureata in teleconferenza

Il Municipio di Paceco ha ospitato la prima laurea in teleconferenza di una pacecota.

Si tratta di Roberta Parrinello, proclamata dottore magistrale in Scienze dello Sport, a conclusione del corso di laurea di “Scienze motorie per la prevenzione e la salute” dell’Università di Urbino.

La proclamazione è avvenuta nella stanza del Sindaco, dove si è svolta anche la relazione in videoconferenza della tesi su “Adattamenti cardiaci nell’esercizio fisico”.

Dalla redazione di PrimaPagina, gli auguri alla neo Dottoressa.









