Musumeci furioso: “Pretendo che nessuno sbarchi a Messina”

Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci interviene in piena notte per esprimere tutto il suo disappunto relativamente agli sbarchi di auto e persone, provenienti dalla Calabria, in corso a Messina. Ecco il suo messaggio di “fuoco”:

“Mi segnalano appena adesso che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile e non accetto che questo accada. Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente. C’è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce. Pretendo che quell’ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza. Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello!”









