Marsala, l’appello del medico: “Fate donazioni all’ospedale. Abbiamo bisogno di tutti”

Il dottore Rino Urso, medico in forza all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, lancia un appello ai marsalesi. Lo fa da cittadino che per lavoro è dentro la sanità e comprende, in questo periodo molto delicato, quanto sia importante la solidarietà di tutti: “Ovunque in tutta Italia le grandi aziende si stanno mobilitando per l acquisto di beni , DPI e apparecchiature sanitarie, e devo dire che in Lombardia la situazione di base è nettamente migliore. C è bisogno dell’ aiuto di tutti. Non mi aspetto i 10 milioni di Berlusconi o Lavazza o Agnelli ma anche donazioni piccole. L’acquisto di qualche ventilatore polmonare, di NIV e adeguati DPI aiuterebbe tantissimo tutta la cittadinanza e l’ ospedale marsalese che si prepara a diventare ospedale Covid-19. Grazie a tutti quelli che volessero accettare l’invito”.

La Sigel, ad esempio, come abbiamo raccontato ieri su …









Leggi la notizia completa