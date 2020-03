La coda di auto per sbarcare in Sicilia nonostante i divieti. L’ira di Musumeci

Nonostante i divieti, ieri notte erano tante le auto in coda per sbarcare in Sicilia, tanto da suscitare l’ira di Musumeci. “Mi segnalano appena adesso che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile e non accetto che questo accada.” dichiara il Presidente. “Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente. C’è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce. Pretendo che quell’ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza. Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello!”

Una beffa, in barba ai decreti del presidente del Consiglio per limitare i movimenti nel Paese e alle ultime ordinanze del governatore per “blindare” l’Isola dalla diffusione del contagio, con una rigida quarantena per chi è rientrato dopo il 14 marzo.

