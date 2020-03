[Diocesi] Libere donazioni, pacchi con alimenti: continua l’assistenza alle famiglie indigenti

La Diocesi scende in campo con Caritas, Parrocchie, “San Vito” e “Mons. Di Leo”

Le parrocchie chiuse, il blocco delle attività pastorali (riunioni, catechesi, assemblee) e le mense fraterne inattive in questo momento, non hanno fermato l’impegno nelle attività di carità della Diocesi di Mazara del Vallo. Da Marsala a Castelvetrano, da Pantelleria a Campobello di Mazara, sono diverse le iniziative messe in campo per non far mancare alle famiglie bisognose e agli indigenti, vicinanza e calore umano anche e soprattutto in questo momento difficile che l’Italia – e il mondo intero – sta vivendo. L’impegno della Diocesi è tradotto attraverso le Caritas parrocchiali, la Caritas diocesana, la “Fondazione San Vito Onlus” e l’Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di Leo”, che ogni giorno assicurano, soprattutto, beni alimentari di prima necessità. & …









Leggi la notizia completa