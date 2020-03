Dalle zone rosse, diario dal disastro. Italia è un esempio negativo

di Domenico Cacopardo

23 marzo 2020

Solo stasera si saprà se il piccolo, minuscolo barlume apparso ieri e consistente in un minimo flesso del numero dei contagiati sarà confermato. Se lo fosse e se poi, domani e dopodomani si constatasse un trend di miglioramento generale, potremmo immaginare che il nemico stia dando segni di stanchezza. Ma questo non dovrà spingerci ad abbandonare le cautele adottate da quasi tutti, giacché abbiamo a che fare con un agente subdolo pronto a ripresentarsi nei guariti o ad attaccare d’improvviso chi abbandonasse guanti e mascherine e si avventurasse per le vie deserte della sua città.

Resta il fatto, incontrovertibile, di cui probabilmente nelle zone meno esposte e colpite non c’è consapevolezza, della prova di eroismo e di abnegazione che sta dando il personale sanitario e tutto il volontariato impegnato nel trasporto degli ammalati. Una prova che deve …









Leggi la notizia completa