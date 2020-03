Coronavirus, paura anche a Campobello di Mazara. Positivo medico che vive in città

Il caso del medico dell’ospedale di Castelvetrano trovato positivo al coronavirus crea ansia non solo nel nosocomio di Castelvetrano, che rischia di essere un centro di contagio per tutto il Belice, ma anche a Campobello di Mazara, dove il medico vive.

Questo il messaggio del Sindaco Castiglione:

«Cari concittadini,

sono costretto a comunicarvi una notizia che mai avrei voluto darvi: da oggi abbiamo consapevolezza del fatto che la pandemia da Coronavirus è presente anche a Campobello. Sono stato infatti informato della presenza di un caso che riguarda un medico che vive anche nel nostro Comune, che presta servizio presso l’Ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano e che, purtroppo, è stato contagiato durante lo svolgimento della propria professione.

Il medico adesso si trova ricoverato presso l’Ospedale Cervello di Palermo e le sue condizioni al momento non sono gravi.

Tutte le persone che sono state in contatto …









