Coronavirus: morti e contagi in diminuzione, Borrelli: “Dobbiamo restare a casa”

La notizia riguardo agli aggiornamenti dei dati del coronavirus in Italia, è che dopo giorni di costante aumento c’è stato un freno al contagio, con numeri minori rispetto alla giornata precedente. “Non bisogna abbassare la guardia, tenere le misure adottate e rispettare le indicazioni del provvedimento del governo”, le parole di Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

Il numero complessivo dei morti è di 5.476, con un aumento rispetto al giorno prima di 651 unità; sabato l’aumento era stato di 793 morti. Sono 7.024 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 952 in più nelle ultime 24 ore. Il dato giornaliero precedente dei guariti era di 943.

Sono 3.009 i malati ricoverati in terapia intensiva, 142 in più. Di questi, 1.142 sono in Lombardia. Dei 46.638 malati complessivi, 19.846 sono poi ricoverati con sintomi e 23.783 sono quelli in isolamento domiciliare.

Quasi mille contagiati i meno rispetto al giorno prima









