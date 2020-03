Coronavirus, le misure in Sicilia per le partorienti e le neomamme

In Sicilia cinque Centri di riferimento per la gestione delle pazienti ostetriche, gravide e puerpere affette da Coronavirus. Lo prevede una direttiva regionale dell’assessorato alla Salute, che individua per questo obiettivo ad Agrigento il punto nascita dell’ospedale San Giovanni di Dio, a Palermo quello dell’Arnas Civico, a Catania quello dell’Arnas Garibaldi, ad Enna quello dell’ospedale Umberto I e a Messina quello del Policlinico Martino.

Il documento è stato inviato sia alle aziende sanitarie pubbliche che all’Aiop e prevede misure specifiche per l’espletamento del parto delle pazienti con Coronavirus conclamato o sospetto in modo da mantenere tutte le misure di isolamento respiratorio. Inoltre è specificato che ad oggi non ci sono prove di documentata infezione fetale intrauterina.

Vengono specificare pure le misure da assumere nel caso di pazienti asintomatiche che sono state a stretto contatto con un









