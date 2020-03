Coronavirus, il paziente guarito: “Sono stato malissimo, pensavo di non farcela”

“Ho perso 10 chili in 10 giorni e ci sono stati attimi tremendi in cui non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto, ma ce l’ho fatta. Sicuramente, il mio fisico da sportivo mi ha aiutato, così come il sostegno di amici e parenti: i loro messaggi, le loro chiamate mi hanno dato la forza nei momenti più difficili”. Lo racconta a BresciaToday un paziente guarito dal Covid-19.

Il calvario di Maurizio, 44 anni, residente in Val Camonica, è iniziato lo scorso 28 febbraio – come racconta today – quando dall’ospedale di Esine gli è arrivata la notizia della posivitià al coronavirus. “Avevo una polmonite bilaterale interstiziale: mi sono spaventato tantissimo e ho temuto di non farcela”.

Maurizio racconta di aver vissuto giorni tremendi. “Appena dopo il ricovero a Mantova – dice alla giornalista Laura Almici di BresciaToday -, i dottori mi dissero che da un secondo …









