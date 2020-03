Coronavirus, il New York Times ripercorre le tappe dell’emergenza in Italia

Il New York Times ricostruisce le tappe dell’emergenza Coronavirus in Italia, partendo dal 27 febbraio quando il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti (risultato poi anch’egli positivo al virus) partecipava a un aperitivo a Milano invitando a «non cambiare le nostre abitudini», fino al messaggio del premier Conte di sabato 21 marzo in cui è stata annunciata l’ulteriore stretta, con la chiusura di tutte le attività ad eccezione di quelle strategiche e indispensabili per il sistema Paese.

Per il quotidiano newyorchese, «la tragedia dell’Italia ora rappresenta un avvertimento per i suoi vicini europei e per gli Stati Uniti, dove il virus sta arrivando con la stessa velocità. L’esperienza italiana mostra, fuori dai confini nazionali ed europei, che le misure per isolare le aree colpite e limitare i movimenti della popolazione più ampia devono essere prese …









