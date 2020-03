Coronavirus, esami di maturità e voti: parla la ministra Azzolina

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta a “Tutti in classe”, su Radio Rai 1, per fornire alcune precisazioni sulla maturità 2020 a fronte dell’emergenza coronavirus. La ministra ha detto che “stiamo pensando a possibili soluzioni relative al momento in cui si ritornerà a scuola”.

Coronavirus, al vaglio soluzioni per maturità 2020

La maturità dovrà “tenere in considerazione cosa gli studenti hanno fatto in questo periodo di didattica a distanza e cosa non hanno fatto”. L’osservazione della ministra è giunta in risposta a una mail di uno studente che riferiva che la didattica a distanza nella sua scuola è stata attivata soltanto in alcune materie.

“Ci stiamo riflettendo – ha sottolineato Azzolina – abbiamo già in mente possibili soluzioni che garantiscano agli studenti di fare un esame …









