Coronavirus: due focolai a Messina, al “Bonino Pulejo” e in una casa di riposo

A Messina ci sono due focolai di Coronavirus con un numero consistente di pazienti positivi al Coronavirus. Uno è all’Ircss “Bonino Pulejo” per Neurolesi, dove fino ad ora sono stati individuati una trentina di casi tra degenti e personale sanitario, e la casa di riposo “Come d’incanto”, dove sono 15 gli anziani positivi al Covid-19.

Al Policlinico sono stati trasportati diversi pazienti. Ora si attende l’esito del tampone su altri ospiti della casa di riposo, in tutto 71 anziani, e su 16 operatori che erano in isolamento da giovedì all’interno della struttura. Nel messinese, si registra uno dei picchi più alti di casi in tutta la Sicilia.









