Coronavirus, cambia ancora l’autocertificazione

Nella nuova ed ennesima autocertificazione rilasciata dal capo della Polizia, Franco Borrelli, non ci sarà più la voce “assoluta emergenza”, la quale sarà sostituita dal “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. A prevederlo è una circolare in cui il dichiarante deve indicare, oltre che il domicilio, la propria residenza; nel nuovo modulo occorrerà riportare da dove è iniziato lo spostamento e la destinazione. Restano le “comprovate esigenze lavorative”, i “motivi di salute” e la “situazione di necessità”. Questo il file scaricabile dal sito della Polizia di Stato:https://www.poliziadistato.it/files/nuovo-modello-autodichiarazione-23.03.2020.pdf

Arriva, nel frattempo, il via libera per l’uso dei droni per “le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale” da parte delle Polizie locali.









Leggi la notizia completa