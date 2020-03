Cittadini e istituzioni a sostegno dell’Avis di Marsala

“È emozionante vedere come ci si sta muovendo, a più livelli, per dare supporto al servizio di raccolta sangue. Mi sembra doveroso pertanto sottolineare la sensibilità di cittadini e Istituzioni che, in questo periodo emergenziale, si stanno impegnando affinchè non calino le donazioni”.

Lo afferma la presidente dell’Avis di Marsala Isabella Galfano, in prima linea nell’organizzazione del lavoro nelle sede dell’Associazione, assieme a medici, infermieri e volontari. La stessa presidente, oltre all’appello a donare – rilanciato anche dal sindaco Alberto Di Girolamo nella sua pagina facebook – ha anche chiesto un aiuto per il reperimento di strumenti protettivi, necessari per le giornate di donazione. In mancanza, si correrebbe il rischio di interrompere il servizio.

Ebbene, la Protezione Civile – per il tramite del Comando della Polizia Municipale diretto dalla d.ssa Michela Cupini – ha fatto …









