Annullato il Vinitaly 2020

Annullata l’edizione del 2020 del Vinitaly.

E’ la prima volta nella storia della manifestazione.

La decisione è stata presa nel corso di un cda straordinario, di Veronafiere, che organizza l’importante fiera. “Il perdurare dell’emergenza Coronavirus a livello nazionale, con il susseguirsi dei decreti urgenti della presidenza del Consiglio dei ministri, e la più recente propagazione dello stesso a livello europeo e non solo, hanno reso improcrastinabili alcune decisioni. Per tali ragioni, il consiglio di amministrazione, d’intento con la direzione generale e il management, ha deliberato oggi in merito a molteplici aspetti essenziali per il proseguimento dell’attività del Gruppo. Fra questi, la ridefinizione di obiettivi, strategie e investimenti per la messa in sicurezza dei prodotti, della propria clientela e del business dei settori correlati – sottolinea il presidente di Veronafiere Maurizio Danese – Occorre ricordare che questa situazione complessa ha avuto …









