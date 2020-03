Una mattina mi sono svegliata ed il mondo era cambiato

E una mattina mi sono svegliata e il mondo era cambiato, non si poteva uscire, non potevi più incontrare nessuno.

Proibiti i baci e gli abbracci.

I negozi, i bar, le attività private, tutti chiusi.

Si poteva andare solo al supermercato, al panificio, in farmacia, alla posta e al tabacchi.

Le chiese erano chiuse, non ci si poteva sposare, non si poteva celebrare la messa la domenica, non si facevano più i battesimi e i funerali.

Stare insieme era proibito.

La gente ogni giorno moriva.

I camion dei militari trasportavano le bare piene di uomini morti soli, senza che, un figlio, un padre, una moglie, una madre, potesse stringerlo per l’ultima volta restare accanto a lui nel momento della morte.

Angeli con il camice bianco stavano ore infinite a cercare di aiutare tutti coloro che stavano male, con mascherine e guanti notte e giorno, …









