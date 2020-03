Quando sarà tutto finito ricordiamoci della sanità pubblica

Definiscono eroi gli operatori sanitari ma oggi il vero eroe è il Sistema Sanitario Nazionale (SSN): da anni sottoposto a tagli, riduzioni, umiliazioni, oggi in prima linea per assicurare a tutti i contagiati le migliori cure possibili, non trascurando quei pazienti che necessitano di cure diverse.

Per un attimo è sembrato che esistesse solo il coronavirus e che tutte le altre patologie fossero scomparse. Così non è, non lo è mai stato.

Da medico di sanità pubblica, mi auguro vivamente che il popolo italiano stia imparando la lezione, stia imparando a rispettare di più la figura del camice bianco. Quando tutto il caos sarà finito, mi auguro che resti impresso nella nostra memoria il sacrificio dei miei colleghi.



Da molti anni il sistema sanitario nazionale è stato violato, calpestato da scelte illogiche della politica, degli amministratori regionali, da coloro i quali hanno riempito di …









