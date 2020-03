Dopo nuovi dati negativi sui contagi e sui decessi e le pressioni arrivate da Regioni e sindacati per una ulteriore stretta del Governo, Giuseppe Conte annuncia in diretta Facebook nuove misure contro il coronavirus. Prima ha incontrato le forze sociali (sindacati e piccole imprese hanno chiesto lo stop di tutte le attività industriali non strategiche). “Questa è la sfida più difficile dal dopoguerra”, premette. E poi annuncia: “Chiuderemo tutte le attività produttive non cruciali. Ma resteranno aperti supermercati, alimentari”.

Sono 42.681 i contagiati da Coronavirus in Italia, ben 4.821 più di ieri. I guariti 6.072, ovvero 943 in un giorno. Le vittime sono 793 in più, totale 4.825. Ricoverati in terapia intensiva 2.857, ovvero 202 in più in 24 ore.

L'articolo Nuove restrizioni, Conte: "Chiuse attività non necessarie" VIDEO sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









