“Noi farmacisti in prima linea siamo soldati di nessuno”

Noi farmacisti, in prima linea come tutti gli operatori sanitari, stiamo combattendo una lotta impari, contro un nemico invisibile, un killer pronto a colpire noi e i nostri cari quando meno te lo aspetti.

Contro di noi tutti quelli che non rispettano le direttive emanate, dai clienti che vengono in farmacia senza protezione, si accalcano dietro la porta in attesa di entrare e con un tocco di lingua inumidiscono di saliva le dita per prendere ricette e soldi: pura pazzia!

Allo Stato, che ci ha abbandonati non fornendo il materiale necessario (guanti, occhiali, camici, parafiati e le mascherine, quelle serie) o che non offre il tampone a quei colleghi, come il farmacista Duse di Monza, che con i figli farmacisti ha tosse, febbre e dispnea, ma non ritiene rientri nei casi da valutare con tampone…

Eppure abbiamo avuto morti e continui contagiati anche nella nostra categoria.

Combattiamo da soli, …









Leggi la notizia completa