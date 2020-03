Muore in Lombardia medico originario di Castelvetrano

La comunità di Castelvetrano piange la prima vittima legata all’emergenza Coronavirus. Si tratta di Vincenzo Leone, un medico originario della nostra città ma da diversi anni residente in provincia di Bergamo, nel piccolo comune di Zanica. La notizia della sua scomparsa è arrivata pochi giorni dopo l’esito positivo del tampone Covid-19. Notizia confermato da uno dei suoi più cari amici che ha seguito gli ultimi giorni di degenza in ospedale.

Il dott. Leone aveva 65 anni e svolgeva l’attività di medico di famiglia da quasi 30 anni. Aveva uno studio ad Urgnano ed era particolarmente attivo anche politicamente. La notizia sella sua scomparsa ha sconvolto parenti e amici del medico, molti dei quali si trovano proprio a Castelvetrano. Il dottor Leone ha sempre coltivato una grande passione per la musica ed è stato un brillante batterista in diversi progetti musicali di Castelvetrano …









