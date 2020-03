Mazara, al crimine non spaventa il coronavirus. Tentata rapina ad una tabaccheria di via Roma

A quanto pare l’emergenza coronavirus non fa paura al crimine, vedi anche diversi furti in alcune strutture sanitarie siciliane. Però fa davvero riflettere quanto accaduto nel tardi pomeriggio dello scorso venerdì, 20 marzo, presso una nota tabaccheria della via Roma, una delle strade principali della Città.

Un gruppo di tre uomini, probabilmente approfittando del “coprifuoco” imposto dalle disposizioni governative, hanno fatto irruzione nella suddetta tabaccheria gestita dal 70enne Andrea Santostefano.

Uno dei tre malviventi, indossavano tutti berretti e forse mascherine anticoronavirus, ha cercato di strappare un pc portatile alla moglie del titolare, una signora 70enne le cui urla però hanno suscitato la reazione del marito, che nel frattempo si trovava in una stanza interna al locale.

Santostefano si è lanciato, probabilmente anche in maniera spregiudicata, contro i tre uomini (sulla trentina e con accento siciliano) i quali sorpresi dalla reazione si sono allontanati …









