Continuano i gesti di solidarietà delle aziende del territorio per cercare di aumentare le nostre “difese” nella guerra al coronavirus.

In considerazione del momento critico che tutte le aziende ospedaliere stanno attraversando e vista la crescente solidarietà mostrata la Sigel di Marsala, con suo rappresentante Massimo D’Amico, donerà all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala un generatore di ozono più diversi dispositivi per la sicurezza del personale medico e infermieristico.









