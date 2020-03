Marsala, emergenza coronavirus: un aiuto alle persone in difficoltà economica

L’emergenza coronavirus ha avuto l’effetto di rendere più generosi alcuni marsalesi, che si sono rivolti a don Francesco Fiorino, responsabile dell’Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di Leo”, per donare denaro per buoni spesa e generi di prima necessità agli indigenti della città.

E don Fiorino distribuisce a quanti ne hanno bisogno nell’ambito del progetto “Condividiamo”, portato avanti a nome della Diocesi di Mazara e con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica.

A donare sono stati due panifici, una farmacia e diversi cittadini. “Belle e solidali notizie” le chiama don Fiorino. Un’anziana marsalese, per il suo 80esimo compleanno, ad esempio, non ha voluto regali, mi ha dato 100 euro per l’acquisto di buoni spesa. Una coppia di pensionati (“bravi cristiani” sottolinea il prete) ha inviato un bonifico …









