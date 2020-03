L’Italia ferma il suo motore produttivo per bloccare i contagi del covid-19

L’Italia chiude le attività produttive, lo ha comunicato ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine di un’altra giornata drammatica, con il maggior incremento di morti dall’inizio dell’emergenza sul fronte del coronavirus: sono saliti infatti a 4.825 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 793 unità. Ieri l’aumento era stato di 627 morti. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Complessivamente sono 42.681 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 53.578. Ieri i malati in più erano stati 4.670.

Sono 6.072 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 943 in più di ieri, ha detto Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 689.

“E’ tassativo il rispetto delle misure prese dal Governo, è …









Leggi la notizia completa