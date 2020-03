A “La ricetta della Domenica” oggi vi consigliamo uno spuntino proteico, facile e veloce naturalmente senza glutine. Ingredienti che possiamo avere in casa, in un momento di emergenza come quello in cui stiamo vivendo, in cui spingere sul pedale della creatività rappresenta un punto focale per non cedere alla monotonia quotidiana. Da GlutenFree4Sisters, ecco i grissini di ceci.

Ingredienti:

500 gr. di farina di ceci

100 ml di olivo d’oliva

220 ml di acqua

1 pizzico di bicarbonato

Semi di sesamo q.b.

Procedimento:

Unire il pizzico di bicarbonato alla farina di ceci; aggiungere, poco alla volta, l’acqua. Una volta che il tutto si sarà assorbito, versare l’olio. Amalgamare per bene fino ad ottenere un composto sodo. Inumidirsi le mani e strappare un pezzetto dall’impasto in modo da lavorarlo tra le mani dando una forma allungata in modo da conferirgli …









