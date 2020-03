La “Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano” lancia una “campagna di raccolta fondi per aumentare la propria capacità di risposta all’emergenza “Covid-19” che da diverse settimane sta affliggendo il nostro territorio.

Come ormai ben noto si tratta di un’emergenza sanitaria globale che richiede un immediato e continuo dispendio di risorse sia umane sia economiche.

Trasporti sanitari, servizi a domicilio di consegna farmaci e generi di prima necessità, supporto sociale ai più fragili, agli anziani, ai disagiati, agli ammalati, supporto al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ovvero il centro operativo a supporto del Sindaco, delle autorità di protezione civile e di altre associazioni per il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di calamità, come questa, sono solo alcune delle attività che svolgiamo ogni giorno senza sosta. …









