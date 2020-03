Giornata della Memoria e dell’Impegno, ricordate via social le vittime della mafia

Quest’anno, per la prima volta dopo 25 anni, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico, non è stata celebrata nelle piazze ma via social per l’emergenza Coronavirus.

Libera e Avviso pubblico però non si sono fermate, e hanno deciso, nella giornata di ieri 21 Marzo, di ricordare le vittime innocenti della mafia attraverso una campagna social “Un noma, un fiore”.

Tante le adesioni via social e le partecipazioni per rendere omaggio al sacrificio di chi ha lottato contro le mafie nel nostro paese.

Nella XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico in migliaia hanno postato la foto del nome della vittima e un un fiore, da Lampedusa al Trentino, bimbi, anziani, giovani, associazioni, parrocchie, cooperative hanno risposto …









