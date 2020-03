Due anziani morti a Catania ed Enna. Aumentano positivi in Sicilia: +138 lasiciliaweb | Notizie di SiciliaSicilia, Coronavirus: 8 i decessi, l’ultimo ad Enna il Fatto NissenoCoronavirus 2 anziani morti in Sicilia Agenzia ANSACoronavirus, due nuove vittime in Sicilia: morti due anziani Stretto webCoronavirus, 458 casi in Sicilia: 42 contagi a Siracusa, 181 a Catania Nuovo SudVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa