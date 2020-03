Dalle zone rosse, diario dal disastro. La trasparenza che manca

di Domenico Cacopardo

Ieri se n’è andato un personaggio che merita di essere ricordato anche per questo solo episodio della sua vita appassionata e avventurosa: l’aereo che appare nel film “Il paziente inglese” era suo e lo pilotava lui.

Pino Valenti era un avvocato parmigiano, amico di Francesco Cossiga, che me l’aveva segnalato quando venni a Parma nel 2005.

Racconta un amico comune (il raffinato giornalista Filiberto Molossi): un giorno mi portò al suo hangar nell’aeroporto di Parma. Aprì e mi disse: “Getta un occhio dentro: quello è l’aereo dell’Oscar.” Una delle due mitiche macchine volanti -un Tiger Moth e uno Stearman- su cui aveva sorvolato il deserto di Tunisia ne “Il paziente inglese”, il film delle 9 statuette con tanto di cast all star diretto da Anthony Minghella.

